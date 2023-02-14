كرواتيا تعرض جزءا من جزيرة القلب للبيع .. 40 ألف متر مربع مقابل 13 مليون يورو

عرضت كرواتيا جزءا من الجزيرة الفريدة من نوعها والتي تشكل قلبا كبيرا للبيع، وتقع الجزيرة وسط مياه البحر الأدرياتيكي في قناة باشمان قبالة ساحل كرواتيا.

وهي من أشهر الجزر الكرواتية، وتبلغ مساحة الجزيرة 142 ألف متر مربع والمعروض منها للبيع نحو 40 ألف متر مربع حاليا بسعر 13 مليون يورو.

ولا يوجد حاليا أي فنادق أو فيلات أو مطاعم في الجزيرة ولكن يتم عرض جزء منها للبيع على المشترين المحتملين من أجل تنمية المجتمع المحلي.