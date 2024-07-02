ارتفاع مبيعات "BYD" الكهربائية الصينية في الربع الثاني يقلص الفجوة مع "تسلا"

سجلت شركة "BYD" الصينية ارتفاعا بواقع 21 % في مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع تسلا بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأمريكية في الربع الأول.

وباعت "BYD" نحو 426039 سيارة كهربائية في الربع من أبريل إلى يونيو، وفقا لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية. وهذا أقل بنحو 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات تسلا المقدرة للربع الثاني.

وقال تسوي دونجشو الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجين بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الأشهر القليلة الماضية.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجين في الصين 46.7 % من إجمالي مبيعات السيارات في مايو وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.