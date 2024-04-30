كيف سيكون أداء سوق الأسهم في 2024 داخل السعودية وخارجها ؟

سؤال محير. كيف يجب أن تستثمر في سوق الأسهم القوي المستمر لعام 2024، سواء داخل السعودية أو على مستوى العالم؟ نجحت "تداول" والأسهم العالمية بتحدي المشككين العنيدين لأكثر من عام. في حين أن التفكير العالمي يزيد من فرصك. لكن التغيرات المقبلة ستعزز بشكل خاص أسهم السعودية. وهذا هو السبب.

تسود التوجهات العالمية بشكل متزايد على التوجهات الإقليمية. وعندما تتذبذب الأسهم العالمية والأمريكية، فإن "تداول" تتذبذب باستمرار أيضا. يقوم معامل الارتباط في الإحصاء بقياس مدى قوة تذبذب الأسهم معا. وكانت نسبة ارتباط تداول مع الأسهم العالمية 0.35 و0.31 مع الأسهم الأمريكية على مدار 30 عاما الماضية، وهي نسبة بسيطة للتذبذب معا، حيث يشير مؤشر 1.0 لحركة متزامنة و-1.0 لحركة معاكسة. ولكن على مدى السنوات الـ20 الماضية ارتفع هذا المعدل إلى 0.43 و0.40 على التوالي .. و0.50 و0.47 منذ 2014. وفي الأعوام الخمسة الماضية وصل كلاهما إلى 0.64.

وبفضل هذا الارتباط جاءت السوق الصاعدة الحالية من بيشة إلى بوسطن. تساعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أيضا على ارتفاع الأسهم. حيث يحدث في الرابع من نوفمبر من كل عام وترتفع الأسهم بشكل كبير. ومنذ أن بدأت البيانات الدقيقة في 1925، ارتفعت الأسهم الأمريكية 83 % من أعوام الانتخابات. يبلغ متوسط العوائد: 11.4 %. خلال فترات ولاية الرؤساء التي تمتد أربعة أعوام، كلما كانت سنة الرئيس الثانية سلبية - مثل 2022 - كان العام الرابع المقبل إيجابيا، مثل 2024، في كل مرة منذ أزمة الكساد الكبير في 1932. وبمتوسط عوائد سنوية 15.7 %.

معظم أعوام سوق الأسهم الأمريكية السلبية تقع في العامين الأول والثاني للرئيس. لماذا؟ لأن هذين العامين الأولين هما الوقت الذي يتم فيه إصدار جميع التشريعات الأمريكية الكبيرة والمثيرة للجدل. والأسهم تكره ذلك. تظهر الدراسات أن الناس يكرهون الخسائر أكثر بكثير من حبهم للأرباح. لذلك فإن التشريعات المخيفة تجلب عدم اليقين - وانخفاضات متكررة في السوق.

الأسهم تحب الكسل التشريعي. عندما يبدأ ذلك في السنة الثالثة، ترتفع الأسهم بشكل كبير - ولم يحدث أن انخفضت الأسهم في السنة الثالثة للرئاسة منذ 1939 مع بدء الحرب العالمية الثانية. وكما أوضحت سابقا، تأتي السنة الرابعة قوية كذلك. كما هي الحال الآن. أضف إلى ذلك المشاعر المتشككة نسبيا والمرونة الاقتصادية وانحسار التضخم .. وارتفاع الأسهم بشكل غير منتظم.

إن معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية المنخفضة تفضل أسهم النمو عالية الجودة، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى، كما هي الحال الآن. تمثل التكنولوجيا 24 % من القيمة السوقية العالمية، لكنها أقل من 2 % في تداول. لذلك، انظر عالميا. حيث تقدم أمريكا وهولندا وتايوان الكثير. واستهدفت أسهم السلع الفاخرة أيضا. أوروبا لديها تلك الأسهم، في حين أن تداول ليس لديها كثير.

ومع استمرار 2024، يجب أن يشعر المستثمرون بشكل متزايد بنمو عالمي أفضل من المتوقع، ما يعزز الأسهم ذات القيمة الأقل توجها نحو النمو. المملكة العربية السعودية قوية في هذا المنظور، خصوصا في مجالي الطاقة والمالية، اللتين تراجعتا بشدة في 2023. ويبلغ مجموعهما 51 % من القيمة السوقية في تداول مقابل 21 % فقط من القيمة السوقية العالمية. وقد بدأ كلاهما في الخارج في الأداء بشكل أفضل أخيرا. أحد الدروس الأساسية للسوق: أصبحت اتجاهات القطاعات تتحرك بنسق واحد عالميا. لذلك، توقع ذلك قريبا داخل السعودية.

وتعد أسهم الطاقة أكثر حساسية لأسعار النفط من حساسية إنتاج النفط. حيث بدأ الإنتاج الأمريكي الآن بالانحسار، ما يحد من العرض العالمي بينما يستعد الطلب لتجاوز التوقعات، وسرعان ما سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ومعها الأسهم. كما أن زيادة أرباح الطاقة ستساعد الأسهم المالية الكبيرة في السعودية تماما مع تسارع الأسهم المالية العالمية. وبالتالي، لا تحتاج إلى الاستثمار خارجها. وفي الوقت نفسه، إذا نظرنا إلى أسهم المواد الأساسية التي تمثل 13 % من تداول، ستحتاج إلى نمو أسرع بكثير للناتج المحلي الإجمالي لتزدهر. وعليه، فمن الأفضل تجنبها.

عندما يبلغ عمر الأسواق الصاعدة العالمية عاما واحدا، كما حدث في أكتوبر الماضي، دائما ما يتبعه عيد ميلاد ثان. لذا، استمتع به أينما كانت، سواء داخل السعودية أو خارجها.