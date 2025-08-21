ارتفاع أسعار الليثيوم مفعمٌ بنكهة المضاربة

أشعلت أنباء تعليق شركة البطاريات الصينية العملاقة "كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي" (CATL) عملياتها في منجمها العملاق "جيانشياو" حماسًا في سوق الليثيوم.

ارتفع عقد كربونات الليثيوم في بورصة شيكاغو التجارية 27% منذ بداية أغسطس، كاسرًا اتجاهًا هبوطيًا طويل الأمد، مع اجتياح زخم الصعود أسهم الشركات المُنتجة المُدرجة.

رد فعل السوق ليس مُستغربًا

يُعد منجم "جيانشياو" أكبر منجم لليثيوم في الصين، وحتى تعليق "كاتل" المُتوقع لمدة 3 أشهر سيُحدث تأثيرًا كبيرًا في سوقٍ تشهد فائضًا هائلًا في المعروض. كما أنها ليست الشركة الصينية الوحيدة في مدينة ييتشون، مركز الليثيوم، التي تواجه تدقيقًا بيروقراطيًا مُشددًا. لكن ارتفاع الأسعار يبدو مُبالغًا فيه. طغت المضاربة المفرطة في بورصة قوانغتشو الصينية للعقود الآجلة على أي إشارة أساسية للسوق.

اندفاع الليثيوم في قوانغتش

بدأت قوانغتشو تداول عقود كربونات الليثيوم الآجلة في يوليو 2023، لكنها تفوقت على بورصة ووشي للفولاذ المقاوم للصدأ كنقطة مرجعية رئيسية لسعر معدن البطاريات في الصين. كانت ووشي مؤشرًا إشكاليًا لسوق الليثيوم المادية في الصين، وتكافح قوانغتشو الآن أيضًا لاحتواء موجة المضاربة.

حقق عقد الليثيوم في قوانغتشو حجم تداول يقارب 24 مليون لوت في يوليو، متجاوزًا بكثير الرقم القياسي الشهري السابق، بينما ارتفع حجم الفائدة المفتوحة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 699,164 لوتا. ارتفع نشاط تداول عقود الخيارات بشكل كبير من 2.9 مليون لوت في يونيو إلى 8.6 مليون لوت الشهر الماضي.

تشير أرقام حجم التداول في البورصة إلى معاملات الشراء والبيع، ولكن حتى مع الأخذ في الحسبان هذا الحساب المزدوج، فإن حجم التداول في يوليو كان أضعافًا مضاعفة لحجم سوق عالمية تشهد نموًا سريعًا، لكنها لا تزال لا تتجاوز نحو 1.6 مليون طن سنويًا.

طبقت بورصة قوانغتشو قيودًا على المراكز، تستهدف تحديدًا غير الأعضاء في البورصة، في نهاية يوليو، بعد أن تم تداول عقد سبتمبر عند الحد الأقصى للسعر ليومين متتاليين. بدا أن هذه الإجراءات قد خففت من حدة المضاربة حتى أصدرت CATL إعلانها في 11 أغسطس، وعندها اشتعلت شرارة الصعود مجددًا مع ارتفاع سعر الليثيوم إلى الحد الأقصى للسعر خلال اليومين التاليين.

في حين أن بعض المشاركين في السوق، وخاصةً الشركات الصناعية، ربما كانوا على دراية بمشاكل ترخيص CATL، إلا أن تقلب الأسعار بحد ذاته كان بمنزلة عامل جذب للمضاربين المحليين الباحثين عن الحدث الكبير المقبل. تُعتبر هذه الطفرات الجماعية أمرًا شائعًا في سوق العقود الآجلة للسلع الصينية، ولها تأثير صندوق زخم عملاق يتغذى على سوق سريعة الحركة نفسه.

الحرب على التراجع

وفقًا لبول لاستي، رئيس قسم مواد البطاريات الخام في وكالة تقييم الأسعار "فاست ماركتس"، كان تحرك سعر عقد الليثيوم في قوانغتشو الشهر الماضي "نموذجًا يحتذى به في التقلبات التي تحركها المشاعر".

وترى "فاست ماركتس" أن "الطلب الظاهر لا يزال فاترًا، والمخزونات مرتفعة، والمشترون حذرون، ما يؤكد وجود فجوة بين حركة السعر وواقع السوق".

ما مدى التغيير الفعلي في أعقاب تأكيد شركة CATL حاجتها إلى إعادة التقدم بطلب للحصول على رخصة التعدين منتهية الصلاحية؟

يراهن المضاربون الصينيون على أن هذا مؤشر على تغيير في السياسة الحكومية.

وتستهدف بكين ما تسميه "المنافسة السعرية غير المنظمة"، حيث ضخّمت وسائل الإعلام الحكومية الهجوم على التراجع، وهو إشارة شائعة الآن إلى منافسة شرسة لدرجة أنها أصبحت مدمرة للذات.

ولم تكن الليثيوم السوق الوحيدة التي فسّرت هذا على أنه نذير حملة أوسع نطاقًا على الطاقة الإنتاجية الفائضة المزمنة في القاعدة الصناعية الصينية.

شهدت أسعار الصلب والفحم والبولي سيليكون، وهي ركائز أساسية لقطاع الألواح الشمسية الذي يشهد ارتفاعًا حادًا، ارتفاعاتٍ قويةً مماثلة.

فجر جديد؟

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا حقًا فجرًا جديدًا لسعر الليثيوم المنهار. سينصبّ تركيز السوق، وخاصةً في الصين، على حصول شركة CATL على رخصة التعدين الجديدة، وما مصير المنتجين الآخرين المتجمعين في ييتشون.

جميعهم يخضعون للتدقيق بحثًا عن أي تباينات محتملة بين حقوق التعدين المرخصة ومعدلات الاستخراج الفعلية، وفقًا لشركة الاستشارات "بروجكت بلو".

في سوقٍ مثقلةٍ بفائض الطاقة الإنتاجية، فإن أي إشارةٍ على ضبط النفس من جانب المنتجين، سواءً أكانت طوعيةً أم لا، تُعدّ مؤشرًا إيجابيًا للسعر.

ومع ذلك، فإن مدى إيجابية ذلك سيعتمد على تجمّع المضاربين الصينيين في سوق الليثيوم في قوانغتشو. سجّلت عقود الليثيوم الآجلة في البورصة أكثر من 12 مليون صفقة حتى الآن في أغسطس لا تزال موجة المضاربة قائمة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويتروز