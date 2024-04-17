أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ يناير

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ 3 أشهر بسبب الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وبحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 33.95 يورو لكل ميغاوات في الساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي 20 %، معوضا تراجع الأسعار في الأشهر القليلة الأولى من 2024، وأحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.