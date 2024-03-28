البورصات الخليجية تهبط قبيل بيانات التضخم الأمريكية و"المصرية" تواصل الخسائر للجلسة الثالثة

أغلقت البورصات الخليجية على انخفاض اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الرئيسة الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة لتقييم المسار المحتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع المؤشر الرئيس في قطر 0.1 % متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والصناعة، إذ هبط سهم شركة ملاحة 2.3 % والبنك الدولي الإسلامي 1.4 %.

وفي أبوظبي هبط المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 0.1 % مع تراجع سهم "الدار العقارية" 1.1 % وسهم بنك أبوظبي الأول،أكبر بنوك الإمارات، 0.6 %.

ولم يسجل المؤشر الرئيس في دبي تحركا يذكر، مع ارتفاع سهم بنك دبي التجاري 4.4 % و"سوق دبي المالي" 3.5 %.

وتراجع سهم "الأنصاري" للخدمات المالية 1.9 %، مسجلا أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهرين، في حين تراجع سهم "الوطنية للتبريد المركزي" 3.9 % مع تداول أسهم الشركتين دون الحق في توزيعات الأرباح.

ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، غدا الجمعة.

ونظرا لأن معظم عملات الخليج مربوطة بالدولار، عادة ما تتبع أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.4 %، مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع جميع الأسهم تقريبا.

وانخفض سهم "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وسهم البنك التجاري الدولي 6.5 % و3.1 % على الترتيب.