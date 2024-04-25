النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب الأمريكي على الوقود

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وبحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 % إلى 87.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5 % إلى 82.41 دولار للبرميل.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تسارع التضخم أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات البنزين تراجعت بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على عكس التوقعات بانخفاضها في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، مما يشير إلى تباطؤ الطلب.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بشكل حاد على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما سجلت الصادرات قفزة.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع مما يعني أن الفيدرالي سيؤجل على الأرجح خفضا متوقعا لأسعار الفائدة.

وقال إمريل جميل كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: "التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولارا للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية".