نمو المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بنسبة 4.3 % خلال الشهر الماضي

ارتفعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي. وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 4.3 % شهريا خلال الشهر الماضي إلى 2.78 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 6.1% إلى 6.75 نقطة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3.0% فقط.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، وتتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان "إن وصول مؤشر المبيعات المؤجلة إلى 2.78 نقطة يشير إلى أفضل أداء للسوق خلال عام، لكن ما زال يتحرك في نطاق ضيق للغاية خلال الـ 12 شهرا الماضية دون اختراق قابل للقياس... المكاسب الحقيقية في المبيعات ستحدث عندما تنخفض فائدة التمويل العقاري وارتفاع المعروض".

قادت المبيعات المؤجلة في الجنوب والغرب الزيادة الكبيرة في المبيعات على مستوى الولايات المتحدة حيث زادت في الجنوب بنسبة 7 % وفي الغرب بنسبة 8.6 %.

في الوقت نفسه، زادت المبيعات المؤجلة في الشمال الشرقي خلال الشهر الماضي بنسبة 7.2 % في حين تراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 3.4 %.

وقال الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إنه يتوقع نمو مبيعات المساكن القائمة بنسبة 9 % إلى ما يعادل 46.4 مليون وحدة خلال العام الحالي، ثم ارتفاعها بنسبة 2.13 % إلى 05.5 مليون وحدة خلال العام المقبل.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء الماضي تراجعا حادا في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال مارس الماضي بنسبة 3.4 % إلى ما يعادل 19.4 مليون مسكنا سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.9 % خلال فبراير الماضي إلى ما يعادل 38.4 مليون مسكن سنويا.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات إلى ما يعادل 20.4 مليون مسكن سنويا خلال الشهر الماضي.