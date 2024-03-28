"نسيج" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة إتمام العربية للتطوير العقاري

وقعت شركة نسيج العالمية التجارية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة إتمام العربية للتطوير العقاري للاستحواذ على نسبة 100 % من حصص الشركة، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين مقابل إصدار أسهم جديدة من "نسيج العالمية" وفق التقييم العادل لحصص "إتمام" بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأفادت الشركة في بيان على "تداول"، أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها لمدة 180 يوما وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين قبل نهاية مدتها بـ30 يوما.