"تكوين" تخسر 222 مليون ريال بزيادة 40 % بسبب شطب آلات وزيادة تكلفة المبيعات

زادت الخسائر الصافية لشركة تكوين المتطورة للصناعات بنهاية عام 2023، بنحو 40 % إلى 222 مليون ريال مقابل خسارة 159 مليون ريال تكبدتها الشركة في العام الذي سبقه.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الخسائر إلى شطب آلات ومعدات وقوالب بقيمة 42 مليون ريال لاضمحلال قيمتها، وزيادة تكلفة المبيعات، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة مصروفات التمويل.