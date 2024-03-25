دور مراكز التميز في تعزيز منظومة الابتكار

في عصرنا الحالي، يعد الابتكار عنصرا جوهريا في تشكيل مستقبل المجتمعات، ومن أهم العوامل في تقدمها وتطورها بشكل عام، وفي مستقبل الشركات والمؤسسات التعليمية والبحثية على حد سواء. وقد أصبح لمراكز التميز دور أساسي في توجيه الجهود ودعم وتعزيز الابتكار وتحقيق النتائج المميزة عبر مختلف القطاعات، من خلال توفير البيئة الملائمة والموارد اللازمة لتطوير الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق جودة حياة ملموسة، وفي هذا المقال ساتطرق إلى هذا الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز التميز للبحث والتطوير في تعزيز الابتكار.

مراكز التميز تلعب دورا محوريا في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال عدة آليات واستراتيجيات، تتمثل في تعزيز البحث والتطوير من خلال توجيهه نحو مجالات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، ما يسهم في توليد معارف جديدة وابتكارات يمكن تسويقها وتطبيقها عمليا، كما يتم من خلال هذه المراكز تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا من الجامعات ومراكز الأبحاث إلى الصناعة، ما يعزز الابتكار في القطاعات الإنتاجية ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها في تطوير الموارد البشرية، فهي تعد كمنصات للتعلم والتدريب تتيح للباحثين والمبتكرين اكتساب المهارات الجديدة والمتقدمة في مختلف تخصصاتهم، ما يعزز من قدراتهم على الابتكار وتطبيق معارفهم بشكل فعال على أحدث التقنيات والمهارات البحثية والتقنية، كما يتمثل دورها أيضا في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال توفير التمويل والدعم والموارد للمشاريع البحثية التي يمكن أن تؤدي إلى ابتكارات جديدة وتطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات القائمة والوصول إلى سوق العمل، ما يسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الابتكار، وأيضا ما يتم من خلالها من بناء شراكات استراتيجية بين المراكز البحثية، ما يعزز التعاون المعرفي والابتكار القائم على الشراكة، أضف إلى ذلك ما تشارك به هذه المراكز في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة ذات ميزة تنافسية، ما يسهم ذلك في رفع مكانة وقدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي السعودية يوجد عديد من مراكز التميز في الجامعات وغيرها، وتعد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واحدة من أبرز المؤسسات البحثية التي تلعب دورا محوريا في دعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، حيث تضم عدة مراكز تميز للبحث والتطوير، منها مركز التميز لأبحاث الطاقة المتجددة، الذي يركز على تطوير تقنيات جديدة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة الأخرى، ومركز التميز لأبحاث المياه، الذي يعنى بالأبحاث المتعلقة بتقنيات تحلية المياه وإدارة الموارد المائية، ومركز التميز في الأمن السيبراني، الذي يركز على تطوير الحلول الأمنية لحماية البيانات والشبكات من التهديدات الإلكترونية، ومركز التميز في الجينوم، الذي يعمل على البحوث الجينومية وتطبيقاتها في مجالات الطب والزراعة والبيئة، وغيرها.

وأرى أن مراكز التميز للبحث والتطوير هي حجر الأساس في تعزيز الابتكار وتطويره، ما يمكن المؤسسات من مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في التقدم العلمي والتكنولوجي، وإن الاستثمار في هذه المراكز يعد استثمارا في المستقبل ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع، ويمكنني القول إن مراكز التميز والتطوير تشكل جسورا بين الأبحاث والابتكارات العلمية وتطبيقاتها العملية، ما يعزز الاقتصاد المعرفي ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.