الشركات الصغيرة والمتوسطة تقود ارتفاع «تاسي» بعد جلستين خاسرتين

قادت الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر "تاسي" للارتفاع 35 نقطة بما يعادل 0.29 % ليغلق عند 12470 نقطة، حيث واجهت ضغوط الشركات الكبيرة الذي تراجع مؤشرها 0.05 %. وجاء الأداء الإيجابي على الرغم من تراجع السيولة 1.5 مليار ريال لتصل إلى 8.9 مليار ريال.تحرك السوق الإيجابي جاء بالتزامن مع ارتفاع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بأسرع معدل في خمسة أشهر ليبتعد عن أدنى مستوى منذ عامين، ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق قد تتجه نحو التماسك ومحاولة العودة لمستويات 12500 نقطة، ومع تحسن الأداء بعد جلستين من التراجع يعزز من فرص استمرارية الأداء الإيجابي طالما لم تظهر نتائج سلبية تعاكس معنويات المتعاملين.الأداء العام للسوقافتتح مؤشر "تاسي" عند 12436 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12488 رابحا 0.43 %، بينما الأدنى 12399 نقطة بنحو 0.28 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12470 نقطة رابحا 35 نقطة بنحو 0.29 %. وتراجعت السيولة 15 % بنحو 1.5 مليار لتصل إلى 8.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 4 % بواقع 16 مليون سهم لتبلغ 386 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 16 % بنحو 110 آلاف سهم لتصل إلى 560 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "البنوك" بنحو 1.22 %، يليه "الاتصالات" بـ0.89 %، وحل ثالثا "الأدوية" 0.14 %، بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بواقع 4.24 %، ثم"السلع الرأسمالية" بمقدار 3.84 %، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.15 %.وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 16 % بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "البنوك" 12 %، ما يمثل 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 % بنحو 877 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "اليمامة للحديد" بنحو 10 % ليبلغ 37.40 ريال، يليه "أميانتيت" بـ9.9 % ليصل إلى 29.35 ريال، وحل ثالثا سهم "صدر" 9.8 % حيث أغلق عند 3.91 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 6.7 % ليغلق عند 0.14 ريال، يليه "أفالون فارما" بـ5.4 % إلى 177.80 ريال، وحل ثالثا سهم "تشب" بمقدار 3.1 % ليقفل عند 30.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة 467 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنحو 347 مليون ريال، وحل ثالثا "سال" بـ329 مليون ريال.أداء السوق الموازيةتراجع مؤشر "نمو" 11 نقطة بنحو 0.04 % ليغلق عند 26435 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 20 % ما يعادل 6.8 مليون إلى 27 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 26 % بواقع 493 ألف سهم لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2656 ألف صفقة متراجعة 535 صفقة بمقدار 17 %.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "منزل الورق" بنحو 9.9 % ليبلغ 240 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ6.8 % ليصل إلى 8.55 ريال، وحل ثالثا سهم "لانا" 6.1 % حيث أغلق عند 39.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بناء" بواقع 5.4 % ليغلق عند 39.10 ريال، يليه "البابطين الغذائية" بـ4.32 % إلى 42.10 ريال، وحل ثالثا سهم "عبر الخليج" بمقدار 4.2 % مقفلا عند 46 ريالا. وكان الأعلى تداولا "بلدي" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، ثم "جروب فايف" بـ2.5 مليون ريال، وحل ثالثا حديد الرياض بمبلغ 1.7 مليون ريال.وحدة التحليل المالي