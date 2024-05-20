"ناسداك" يسجل رقما قياسيا عند 16798 نقطة مع ترقب المستثمرين توقيت خفض أسعار الفائدة

سجل مؤشر ناسداك الأمريكي مستوى قياسيا متجاوزا 16798 نقطة عند إغلاق تداولات الاثنين وسط ترقب لتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتحقيق سيناريو الهبوط الناعم بتراجع التضخم، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلا مع تقدم أسهم التكنولوجيا قبل توقعات بإعلان ارتفاع أرباح شركة إنفيديا.

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ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.45 نقطة (0.10 %+) ليغلق عند 5308.72 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 112.25 نقطة (0.67 %+) إلى 16798.21 نقطة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 187.23 نقطة (0.47 %-) إلى 39816.36 نقطة.

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