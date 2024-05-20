وزير النقل: نعمل على توسعة مطارات الباحة وجازان والجوف

قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية: إن الوزارة تعمل على توسعة مطارات الباحة وجازان والجوف، بهدف زيادة عدد الرحلات والمسافرين من خلالها.

وأشار وزير النقل خلال حديثه على هامش منتدى مستقبل الطيران في الرياض إلى أن توسعة المطارات الثلاثة تأتي بعد أن أعلن رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة مع القطاع الخاص، من 8 ملايين مسافر إلى 17 مليون مسافر.

وأضاف الجاسر في تصريحاته على هامش فعاليات منتدى مستقبل الطيران 2024 أن الخطوط السعودية تسعى إلى مواصلة تنفيذ مستهدفاتها الطموحة لربط العالم بالسعودية إلى جانب أداء دور أساسي ومحوري في عديد من الإستراتيجيات الوطنية المنبثقة من رؤية السعودية 2030 عبر الإسهام في نقل 330 مليون مسافر وزيادة الوجهات إلى 250 وجهة.

وسيشهد المنتدى عرضا للفرص الاستثمارية في قطاع الطيران في السعودية التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، كما يتوقع أن يشهد توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدى أيام المنتدى.

وكانت المجموعة السعودية قد أعلنت اليوم خلال المنتدى أكبر صفقة في تاريخ الطيران السعودي مع شركة إيرباص بإجمالي 105 طائرات لشركتي الخطوط السعودية وطيران أديل.

وأكد المدير العام للمجموعة إبراهيم العمر تسلم أول طائرة في الربع الأول من 2026، إضافة إلى طائرة AAA الجديدة التي ستتسلمها خلال الـ5 أعوام المقبلة.

وسوف تعزز الصفقة مساعي المجموعة لمواصلة تنفيذ مستهدفاتها الطموحة لربط العالم في السعودية إلى جانب أداء دور أساسي ومحوري في عديد من الإستراتيجيات الوطنية المنبثقة من رؤية السعودية 2030 عبر الإسهام في نقل 330 مليون مسافر وزيادة الوجهات إلى 250 وجهة وكذلك تعزيز السياحة بالإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تطمح باستقبال 150 مليون سائح، وفي مجال الحج والعمرة بزيادة استقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر، إلى جانب تمكينها للأنشطة الترفيهية والمسابقات الرياضية الدولية.

يذكر أن منتدى مستقبل الطيران 2024 والمعرض المصاحب سيقام على مدى 3 أيام، وسيشهد مشاركات لـ 120 متحدثا، يستعرضون خلالها خبراتهم حول أبرز القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي حاليا، من بينها النمو والاستثمار، والمطارات والربط الجوي، وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة، والشحن والخدمات اللوجستية، والحركة الجوية ومستقبل الطيران، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي والسلامة، ورأس المال البشري، والاستدامة، كما يتزامن المنتدى مع عدد من الفعاليات المصاحبة التي تقام في مدينة الرياض خلال الأسبوع الجاري.