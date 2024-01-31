أول تراجع لأرباح "الراجحي" في 5 أعوام مع انخفاض دخل التمويل

أعلن مصرف الراجحي عن أول تراجع للأرباح السنوية في خمسة أعوام، نتيجة تأثره من انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار.

بحسب بيان المصرف على تداول، فقد حقق صافي ربح 16.62 مليار ريال (3.95 ريال للسهم)، بانخفاض 3.1%.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تركيز المصرف على قطاع الأفراد أثر على الدخل التمويلي، حيث تمثل موجوداتهم نحو 57 في المائة من إجمالي موجودات المصرف مقارنة بنحو 21 في المائة لقطاع الشركات، بحسب بيانات الربع الثالث 2023.

هذا التركيز أثر على هامش صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل، الذي تراجع إلى 57% خلال 2023، مقارنة بنحو 80% قبل عام، كما سجلت محفظة القروض نمو طفيف عند 4.6 في المائة مقارنة مع 25.5 % خلال 2022.

أرباح المصرف لا زالت قوية، حيث أنهى العام 2023 عند ثاني أعلى أرباح في تاريخه، مع بلوغ إجمالي العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار مستوى قياسي عند 38.7 مليار ريال

تراجع سهم المصرف خلال تعاملات اليوم بنحو 2.5%، ليتداول قرب أدنى مستوى في أسبوع عند مستوى 85.8 ريال، مع استمرار السهم في عملية جني الأرباح للجلسة الثالثة.