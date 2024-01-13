العمليات والعقليات

في المدينة المزدهرة دوما بالسياح والمليئة بالذكريات، حدث موقفان لهما علاقة بالاقتصاد ونمو الأعمال، الأول في السوق المغلقة الكبيرة "المول"، انتهيت من تسوقي وخرجت للبحث عن سيارة أجرة، ووجدت شابا لطيفا يقول لي إنه لا يمكنني الصعود من هنا، وعلي النزول إلى القبو نحو نقطة تحميل معينة لم تكن معتادة لي، ذهبت إلى هناك ووجدت الوضع مرتبكا والازدحام على أشده، ولا توجد سيارات كافية للمتسوقين.

شاب آخر هناك أخبرني بأن هذا الوضع نتيجة تغيير في خطط العمليات، ولم يوضح لي هل هو مؤقت أم دائم، ودلني على وسيلة أخرى أكثر تكلفة، لكنها أقل انتظارا.

عند العودة إلى الرياض، تحركت الطائرة ثم توقفت على المدرج، وأخبرنا قائد الطائرة - الذي يبدو من جنسية أوروبية - بأننا سننتظر وقتا أطول، وعلق قائلا "إنه يبدو أن هناك مشكلة في إدارة العمليات". الحادثتان صغيرتان قياسا بحجم الجهتين الضخم، وكل منهما متوقعة في أي مكان، لكنني أثناء فترتي الانتظار في السوق والطائرة أخذت أفكر في "العمليات"، القلب النابض لأي منشأة، وتساءلت: هل هي مشكلة عابرة طارئة، أم أن هناك مديرا جديدا أحب إضافة لمسته ولم تكن موفقة، أم أن أحدا آخر أراد تجريب خطة جديدة لخفض التكلفة أو خفض عدد الموظفين، وهي أمور تحدث كثيرا في قطاعات الأعمال، تنجح أحيانا إذا كان الوضع السابق سيئا أو مترهلا، لكنها لا تفعل أحيانا إذا كان الوضع السابق مثاليا ولا يحتاج إلا للثبات والمحافظة على المستوى.

أجدها سانحة للحديث عن مفاهيم العمليات، التي يقال إن أول من أشار إليها هو آدم سميث الاقتصادي المعروف، عبر مثاله الشهير المعروف بـ"مصنع الدبابيس"، حيث بين سميث أن المخرجات والنتائج قد تزيدان باستخدام تقسيم العمل إلى مجموعة من المهام تتم تأديتها بواسطة العمال المتخصصين، كانت نتائج نظرية سميث فعالة، حيث تضاعفت الإنتاجية كثيرا بالعدد نفسه من العمال.

إن أهم عنصر في هذا الموضوع هو المدير المسؤول عن أداء وتطوير العمليات وتصميمها، لتحقق الأهداف التي تم وضعها من قبل الإدارة العليا، وكلاهما الإدارة العليا ومدير العمليات لا بد أن يكونا قادرين على قياس كفاءة الإجراءات، وإذا كانت الإجراءات غير قابلة للقياس فهي غالبا لا يمكن إدارتها بشكل صحيح.

حتى في حياتك اليومية، هناك جزء يسير يتطلب مهارة إدارة العمليات، وتظل العقليات التي تضع الأهداف وتلك التي تدير تنفيذها هي الأساس سواء في الأعمال، أو حتى في تفاصيل الحياة اليومية.