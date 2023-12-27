انتعاش الآمال بخفض الفائدة يدعم أسهم أوروبا في الأسبوع الأخير من 2023

في أسبوع قلصته العطلات، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من انتعاش الأمل في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أوائل مارس لكن أسهم شركات الشحن تراجعت نتيجة أنباء عن استئناف السفر عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المائة.

وبحسب "رويترز" ارتفع قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة ويضم أسهم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا 0.7 في المائة. وصعدت أسهم العقارات 0.8 في المائة.

لكن المكاسب تقلصت نتيجة انخفاض سهم شركة ميرسك الدنمركية 4.7 في المائة مع تحديدها مواعيد لمرور عشرات السفن عبر قناة السويس في الأيام المقبلة، في علامة أخرى على عودة شركات الشحن العالمية إلى مسارات البحر الأحمر بعد توقفها في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفضت أسهم شركات شحن أخرى مثل هاباج لويد وفرونتلاين وهوج أوتولاينز ما بين 1.3 و8.2 في المائة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خفيفة مع عودة المتداولين من عطلة عيد الميلاد الطويلة، ومع بقاء أيام تداول قليلة في عام 2023.

وساعدت سلسلة المكاسب التي حققها المؤشر ستوكس 600 على مدار سبعة أسابيع على دفع المؤشر القياسي للارتفاع نحو 13 في المائة حتى الآن هذا العام، مع تسجيل شركات التجزئة والتكنولوجيا أفضل أداء بين القطاعات.

وارتفعت الأسواق العالمية منذ منتصف ديسمبر بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشر إلى توقعات مماثلة.