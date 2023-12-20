أسهم أوروبا تنتعش مع ظهور بوادر على تراجع التضخم في بريطانيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم بعد أن عززت علامات على التراجع السريع للتضخم في بريطانيا الأسهم البريطانية بينما هوت أسهم شركة العقاقير البلجيكية أرجينكس بعد بحث فاشل في العقاقير.

وبحسب "رويترز" أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المائة وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 1 في المائة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، ما أدى إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

وتوقف نمو أسواق إقليمية رئيسة أخرى بعد سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة في وقت عكف فيه المستثمرون على تقييم تصريحات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الألمان انخفضت أكثر من المتوقع في نوفمبر، بعد يوم من تأكيد مجموعة أخرى أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشدة إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي.

وعموما، حفزت الآمال في تيسير السياسة النقدية العام المقبل مؤشر ستوكس 600 للارتفاع 13 في المائة تقريبا منذ بداية العام، مع صعود مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.

وانخفض سهم شركة أرجنيكس اليوم 25.6 في المائة ليسجل أكبر خسارة مئوية على الإطلاق بعد عدم اجتياز عقار للمناعة الذاتية اختبارا على مرضى يعانون من مرضين جلديين.