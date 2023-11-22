إطلاق رهائن وسجناء خلال هدنة مدتها 4 أيام في غزة

وافقت إسرائيل وحماس فجر اليوم على هدنة لمدة أربعة أيام، قابلة للتجديد، تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف.

