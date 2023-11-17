فريق التضخم المؤقت ونشوة النصر «1 من 2»

بينما كان العالم يتعافى من الجائحة، سجل التضخم ارتفاعا مفاجئا بسبب ارتباكات سلاسل العرض العالمية واسعة الانتشار والتغيرات المفاجئة التي طرأت على أنماط الطلب. في حين أن تحولات الطلب ربما شكلت تحديا لاستقرار الأسعار حتى في أفضل الأوقات، فإن انهيار سلاسل العرض العالمية جعل الأمور أشد سوءا. فلم تتمكن السوق من الاستجابة الفورية لأنماط الطلب الجديدة، وعلى هذا فقد ازدادت الأسعار ارتفاعا.

لنتذكر هنا أننا في البداية شهدنا نقصا في السيارات كان راجعا ببساطة إلى نقص رقائق الكمبيوتر ـ وهي المشكلة التي استغرق تصحيحها 18 شهرا. لم تكن القضية أننا نسينا كيف ننتج السيارات، أو أصبحنا نفتقر إلى العمال المدربين والمصانع. بل كنا نفتقد عنصرا رئيسا. وبمجرد توفيره، توسعت المخزونات من السيارات، وانخفضت الأسعار ـ وبدأ التضخم ينحسر. "يمثل انحسار التضخم انخفاضا في معدل التضخم، وليس بالضرورة انخفاض مستوى الأسعار الفعلي، وهو ما يهم البنوك المركزية التي تراقب التغيرات التي تطرأ على الأسعار. وفي حالتنا هذه، وحالات أخرى عديدة، انخفضت الأسعار فعليا".

يزودنا قطاع الإسكان بمثال آخر على هذه الظاهرة المؤقتة ذاتية التصحيح. ولأن حجم السكان يشكل أحد المحددات الرئيسة لمستوى الطلب، فإن خسارة مليون أمريكي بسبب سوء إدارة الجائحة في عهد دونالد ترمب كان من المحتم أن تؤدي إلى انخفاض أسعار المساكن على المستوى الكلي. لكن الجائحة حثت الناس أيضا على البحث عن مراع أكثر اخضرارا. وأصبحت المدن الكبرى مثل نيويورك تبدو أقل جاذبية من أماكن مثل ساوثهابمتون ووادي هدسون.

ليس من السهل زيادة المعروض من المساكن في مثل هذه الأماكن في الأمد القريب، وعلى هذا فقد ارتفعت الأسعار كما ينبغي لها. ولكن نظرا إلى أوجه التفاوت المعروفة في الكيفية التي تتكيف بها الأسعار مع ظروف السوق المتغيرة، فإنها لم تنخفض بشكل متناسب في المدن. ونتيجة لهذا، ارتفعت مؤشرات أسعار المساكن "التي تعبر عن المتوسط". الآن، مع تضاؤل التأثيرات التي خلفتها الجائحة، انجرفت الأسعار إلى الانخفاض ببطء "وفقا لهذه المؤشرات"، ويوضح هذا حقيقة مفادها أن أغلب عقود الإيجار تدوم عاما على الأقل.

ترى ما الدور الذي يضطلع به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كل هذا. لأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لم يساعد على حل مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، فلا يجوز له أن ينسب إلى نفسه الفضل في انحسار تضخم أسعار السيارات. الأسوأ من ذلك أن زيادات أسعار الفائدة ربما تسببت في إبطاء انحسار تضخم أسعار المساكن. الواقع أن أسعار الفائدة الأعلى بدرجة كبيرة لا تعمل على تثبيط البناء فحسب، بل إنها تجعل الرهن العقاري أيضا أكثر تكلفة، فتجبر بالتالي عددا أكبر من الناس على الاستئجار بدلا من الشراء. إذا ازدادت أعداد الناس في سوق الإيجارات، فسترتفع أسعار الإيجارات التي تشكل مكونا أساسيا في مؤشر أسعار المستهلك.

تفاقم التضخم الذي استحثته الجائحة بفعل الحرب الروسية - الأوكرانية، الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. لكن مرة أخرى، كان من الواضح أن الأسعار من غير الممكن أن تستمر في الارتفاع بمثل هذا المعدل، وتنبأ كثيرون منا بانحسار التضخم ـ أو حتى الانكماش "انخفاض الأسعار" في حالة النفط.

كنا محقين. فقد انخفض التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا. وحتى لو لم ينخفض إلى المستوى المستهدف 2 في المائة الذي حدده القائمون على البنوك المركزية، فإنه أقل من المستوى الذي توقعه أغلب المراقبين "3.7 في المائة في الولايات المتحدة، و2.9 في المائة في منطقة اليورو، و3 في المائة في ألمانيا، و3.5 في المائة في إسبانيا". علاوة على ذلك، ينبغي لنا أن نتذكر أن المستوى المستهدف 2 في المائة لم يكن مستندا إلى أساس واضح. فلن نجد أي دليل يؤكد أن الدول حيث معدل التضخم 2 في المائة أفضل أداء من الدول حيث معدل التضخم 3 في المائة، الأمر المهم هو أن التضخم تحت السيطرة. ومن الواضح أن هذه هي الحالة اليوم.. يتبع.



خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.