توطين الحصة الكبرى من وظائف القطاع الخاص

واصل القطاع الخاص نموه من حيث أعداد الوظائف للموارد البشرية المواطنة، وسجل نموا سنويا بنحو 6.2 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليصعد بإجمالي العمالة المواطنة في منشآته إلى نحو 2.3 مليون عامل، مضيفا نحو 101.1 ألف وظيفة كصافي زيادة في وظائف المواطنين منذ مطلع العام الجاري، وتمكن من زيادتها بصاف ناهز 47.5 ألف وظيفة خلال الربع الثالث 2023، مسجلا نموا ربعيا وصلت نسبته إلى 2.1 في المائة، ارتفع معه معدل التوطين بنسبة طفيفة إلى 22.4 في المائة، وفقا لأحدث بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بنهاية الأسبوع الماضي.

يعزى هذا الارتفاع الطفيف في معدل التوطين إلى الارتفاع الأكبر في جانب العمالة الوافدة خلال الفترة نفسها بنحو 128 ألف عامل وافد، بينما وصل صافي زيادتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 648.8 ألف عامل، أي بأكثر من 6.4 ضعف حجم الزيادة في أعداد العمالة المواطنة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أغلب تلك الزيادة القياسية في أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة، يركز على الوظائف الأدنى أجورا ومهارة بنحو 80.5 في المائة من صافي تلك الزيادة البالغ حجمها نحو 522 ألف عامل، جاءت تلبية لزيادة الاستثمارات المحلية على تطوير وتشييد البنى التحتية في البلاد "قطاع التشييد والبناء"، وهي النوعية من الوظائف التي لا تحظى في الأغلب منها بطلب من قبل الموارد البشرية المواطنة الباحثة عن عمل، لتدني مستوى المؤهلات اللازمة لها، إضافة إلى الأجور المحددة للوفاء بها، وهو ما لا يتوافق بدرجة كبيرة مع ارتفاع المؤهلات العلمية لدى الموارد المواطنة، التي تفضل الحصول على وظائف أعلى أجورا ومؤهلات.

تتسق مؤشرات الأداء الإيجابي للتوظيف في القطاع الخاص، مع مؤشرات الأداء الكلي للقطاع خلال الفترة نفسها، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا خلال الربع الثالث بنحو 3.6 في المائة، وفقا للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أخيرا، إضافة إلى الزيادة المطردة في حجم التدفقات الاستثمارية على الاقتصاد الوطني، التي أسهمت مجتمعة في توسع نشاطات القطاع الخاص على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، وعلى الرغم من الارتفاع المطرد لمعدلات الفائدة، وتسببه في ارتفاع تكاليف تمويل مختلف نشاطات الاقتصاد الكلي، التي خفف إلى حد بعيد من تداعياتها العكسية على أداء القطاع الارتفاع المطرد للإنفاق الاستثماري محليا من صندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال الإنفاق الحكومي الرأسمالي الذي سجل نموا سنويا عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بنحو 21.2 في المائة، ووصل إلى نحو 111 مليار ريال مقارنة بنحو 91.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة نفسها.

ترجح التطورات الإيجابية أعلاه أن يستمر التراجع في معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات بنهاية الربع الثالث، ليأتي أدنى من مستواه السابق المسجل بنهاية الربع الثاني عند 8.3 في المائة، والمقدر أن يتم الإعلان عنه من الهيئة العامة للإحصاء قبل نهاية العام الجاري، مدفوعا انخفاضه بزيادة زخم وظائف الاقتصاد الكلي عموما والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما يؤمل أن يقترن النمو الجيد للقطاع الخاص بمزيد من اعتماد أرباب المنشآت على الموارد المواطنة بدرجة أكبر مما سبق طوال الفترة الماضية، الذي منح أكثر 126.7 ألف وظيفة كصافي زيادة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث للعمالة الوافدة، تركزت على الوظائف الأعلى أجورا من ثلاثة آلاف ريال شهريا، أي بزيادة فاقت 25.4 في المائة عما تحقق من صافي ارتفاع في أعداد العمالة المواطنة خلال الفترة نفسها البالغ 101.6 ألف وظيفة للمواطنين. يأتي هذا الحديث المتركز هنا على الوظائف الأعلى طلبا من الموارد البشرية المواطنة، تأكيدا على أهمية ترجمة المبادرات والبرامج الاقتصادية بشأن بيئة سوق وظائف القطاع الخاص، والتأكيد أيضا على أهمية قيام أرباب الأعمال في القطاع بالاعتماد بدرجة أكبر على الموارد البشرية المواطنة، في ظل البرامج العملاقة الراهنة الهادفة إلى تحول الاقتصاد الوطني.

لا بد من استجابة القطاع الخاص، واقتراب أرباب الأعمال بدرجة أكبر مما سبق طوال الأعوام الماضية إلى تلك المبادرات والبرامج العملاقة، ومن ضمنها مبادرات وبرامج التوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنها فعليا جاءت نتيجة مباشرة لجهود مستمرة ودؤوبة للتحسينات والتحديثات التي تمت على مختلف برامج التوطين السابقة، بدءا من برنامج "نطاقات" المطور الذي قدم مزايا عديدة لبيئة السوق المحلية، استهدفت زيادة الاستقرار التنظيمي لمنشآت القطاع الخاص، وتعزيز العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، وتبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل، بالاعتماد على دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة، تركزت في 32 نشاطا مقارنة بعددها السابق الذي كان 85 نشاطا، وبمقارنة المتحقق من صافي زيادة في العمالة المواطنة في القطاع الخاص من جانب، مع ما كان متوقعا من قبل وزارة الموارد البشرية في بداية العمل بتلك التحسينات من جانب آخر، فلا يزال بعيدا عن التوقعات أن يسهم البرنامج بمنهجيته المحدثة في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال ثلاثة أعوام من بداية العمل به، ما يرفع بدوره من حجم التطلعات إلى القطاع الخاص ممثلا في أرباب منشآته الكبرى والمتوسطة، بأن يزداد اعتمادهم في خطط التوظيف على الموارد البشرية المواطنة، والتقدم في هذا الاتجاه على مستوى الوظائف الجديدة، إضافة إلى زيادة إحلال الوظائف القائمة بالمواطنين والمواطنات.