الجلد أكبر أعضاء جسمك حجما، إذ تبلغ مساحة سطحه ما بين 1.5 و2.0 متر مربع يغطي جسدك من رأسك حتى أخمص قدميك، وهو خط الدفاع الأول يحميك من تقلبات الحرارة ومن أن ينفذ أي شيء إلى داخلك، تخيل نفسك دون هذا الغطاء ماذا سيحدث لك؟

وهو شاهد عليك في يوم الحساب يوم يصمت لسانك وينطق جلدك!

في كل يوم يكتشف الأطباء ميزة لجلدك من أهمها أنه يخبرك عما يحدث داخل جسدك، لذا لا بد من أن تنصت لحديثه، لرسائله التحذيرية من أي خطر قد يعتريك. فالجلد يعد اليوم من أهم أدوات تشخيص الأمراض، فما يعتري جلدك من تغيرات تراوح من تغير اللون إلى النمو الجديد، قد لا يكون مجرد عارض أو مرض يعانيه جلدك، بل هو صوت نابع من داخلك يقرع جرس الإنذار ليقول لك هناك علة كامنة في مكان ما قد تكون أشد خطورة!

تقول الدكتور دوريس داي طبيبة أمراض جلدية: "أعتقد أننا محققون طبيون" فنحن نبحث عن الدليل ـ متى حدث هذا التغيير، ولماذا هو هنا، وما الأعراض الأخرى المصاحبة وهذا يقودوني لمعرفة ماذا يحدث في الداخل سواء في العقل أو الجسم.

قد تعتقد أن تغيرا بسيطا في لون جلدك أو الطفح شيء بسيط، ولكن الواقع يقول إن هذا الطفح قد يحمل معلومات خطيرة مثل الطفح المخملي الذي يكون لونه أغمق من لون جلدك ويوجد خلف الرقبة أو حول الذراعين يشير إلى أن المريض قد يكون لديه خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2. وربما يحمل رسالة أكثر خطورة فقد يظهر مثلا في حالات سرطانات المعدة أو الكبد نوع مميز من الطفح المخملي يدعى بالشواك الأسود، أو قد يظهر طفح أرجواني لا يستجيب للعلاج الموضعي على الساقين وهذا ربما يدل على عدوى فيروس التهاب الكبد جي!

وتعتم لون الجلد في مناطق الجروح والندوب وطيات الجلد والمفاصل قد يدل على اضطراب هرموني كداء أديسون الذي يصيب الغدد الكظرية.

وعند ملاحظة أي نمو جلدي أو زوائد تجب مراجعة الطبيب فربما يشير إلى سرطان أو اضطراب وراثي أو مرض داخلي، فحب الشباب الذي يظهر بشكل رئيس على طول خط الفك علامة على متلازمة المبيض متعدد الكيسات، وحتى عندما تتغير سماكة جلدك أو ملمسه في منطقة الساق مثلا تشير إلى ارتفاع ضغط الدم والجلد الجاف مع حكة يشير إلى وجود مشكلات هرمونية.

إذا جلدك ليس مجرد غطاء واق وإنما مرآة تعكس ما يحدث في داخلك!