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أخبار الشركات- محلية

تحويل 12.5% من أسهم كبار الملاك في "أنابيب الشرق" إلى الورثة

تحويل 12.5% من أسهم كبار الملاك في "أنابيب الشرق" إلى الورثة

"الاقتصادية" من الرياض 

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن تلقّيها خطاب من شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي احد كبار المساهمين والذي يملك ما نسبته (19.95%) من رأس مال الشركة ، بخصوص نية المساهمين واتفاقهم بالإجماع على نقل ملكية الأسهم والبالغ عددها (6,284,250) سهماً ، من محفظة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي إلي محافظ المساهمين وفقاً لحصصهم في الشركة خاصة بعد وفاة أحد المساهمين وهو الشيخ / علي محمد الشميسي وحصته البالغة 12,5% قد آلت إلى ورثته دون وجود أية نية لتصفية شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي ، مما سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.

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