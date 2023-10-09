أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس

كانت القوات الإسرائيلية تطارد الأحد مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين.

في مصر، قتل إسرائيليان ومصري عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الإسكندرية وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه على إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة بحسب الفرنسية

ودان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد هجوم حماس رغم أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود إجماع في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس.

وبدأ التصعيد بعدما شنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.

وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.

كذلك، قتل عدد من الأمريكيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أمريكي.

في قطاع غزة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة بـ"استشهاد 413 مواطنا" وإصابة 2300 شخص.

