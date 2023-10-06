يونيسف: الكوارث الطبيعية أدت لنزوح 43.1 مليون طفل بين عامي 2016 و 2021

تسببت الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق التي تغذيها ظاهرة الاحترار المناخي في نزوح 43.1 مليون طفل بين عامي 2016 و2021، حسبما حذرت منظمة يونيسف في تقرير نشرته، قائلة إن هذه ليست سوى البداية.

وذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في الأعوام الـ 30 المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المُصاحبة للأعاصير بـ 10.3 مليون عملية نزوح.