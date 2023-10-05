ماسك يخفي عناوين المقالات الصحافية المنشورة عبر "إكس"

أصبحت الروابط والمقالات الصحافية المنشورة على منصة "إكس" تظهر الآن فقط على شكل صورة، من دون عنوان أو وصف، في خطوة بررها إيلون ماسك بأسباب جمالية.

هذا التغيير في واجهة الخدمة، الذي أصبح عاما لدى جميع المشتركين بين يومي الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية خلال مرحلة تجريبية في منتصف أغسطس.

وكان إيلون ماسك قال حينها: "الأمر يأتي مني مباشرة. سيتم تحسين جماليات الشبكة الاجتماعية بشكل كبير".

وعندما يقوم المستخدم بمشاركة مقال صحافي، فإن اسم الوسائط التي نشرته فقط يظل يظهر في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة التوضيحية، والنقر على الصورة يسمح بالوصول إلى المحتوى.

ويحاول إيلون ماسك، الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقف الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على تمضية المزيد من الوقت على المنصة، وبالتالي مشاركة روابط خارجية أقل.

كما يتهم الملياردير، باتخاذ موقف عدائي تجاه وسائل الإعلام، التي أعلن الكثير منها انسحابه من المنصة.

في الثالث من أكتوبر، قال إيلون ماسك إنه لا يطالع الصحافة التقليدية على الإطلاق تقريبا، مضيفا: "ما المغزى من قراءة ألف كلمة عن أمر تمت مشاركته بالفعل على إكس قبل أيام؟".

وفي سبتمبر، كشفت المفوضية الأوروبية عن دراسة تظهر أن "إكس" التي انسحبت في مايو الفائت من مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، هي المنصة التي تسجل أعلى معدل من المعلومات الخاطئة والتضليل الإعلامي في منشوراتها.

وخلال الصيف المنصرم، أحيلت تويتر إلى القضاء في قضية رفعتها وكالة فرانس برس وثلاث مجموعات صحافية فرنسية، للمطالبة بالحصول على معلومات تسمح لها بالتفاوض لتقاضي بدل مالي مقابل استخدام محتواها، بما فيها تلك المنشورة في شكل مقتطفات.