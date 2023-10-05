إجلاء الآلاف في جزيرة إسبانية بعد تجدد حرائق الغابات

أجلت السلطات في جزيرة تنريفي الإسبانية نحو ثلاثة آلاف شخص من منازلهم خلال الليل مع اندلاع حريق غابات ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في منطقة غابات أتت عليها النيران بالفعل في أغسطس.

وقالت خدمات الطوارئ اليوم إنها طلبت المساعدة من وحدة الطوارئ العسكرية بالجيش، مشيرة إلى الحريق الذي اندلع أمس يعد حالة طوارئ عالية المستوى.

واشتعلت حرائق غابات في المنطقة في أغسطس لعدة أيام ما أدى إلى تدمير نحو 37 ألف فدان من الغابات داخل الحديقة الوطنية المحيطة ببركان جبل تيد، وهو أعلى قمة في إسبانيا. وتم إجلاء الآلاف أيضا وقتها لكن عاد معظمهم بعد ذلك إلى منازلهم.

وقال فرناندو كلافيجو رئيس منطقة جزر الكناري اليوم لوكالة رويترز إن حريق أغسطس تمت السيطرة عليه لكن لم يتم إخماده بالكامل، وأضاف أن جهود مكافحة الحرائق خلال الليل سارت بشكل جيد.

والجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا في حالة تأهب لدرجات الحرارة المرتفعة التي من المتوقع أن تصل إلى 39 درجة مئوية طوال اليوم.