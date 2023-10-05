وصول 280 مهاجرا إلى إسبانيا على متن قارب خشبي متهالك

أظهر مقطع فيديو الرحلة الخطيرة عبر المحيط الأطلسي، حيث اكتظ المهاجرون بالقارب الذي يشبه الزورق والمعروف باسم "كايوكو".

وقالت مجموعة الصليب الأحمر التي استقبلت المهاجرين في إل هييرو إن هذا عدد قياسي من الوافدين في قارب واحد إلى الأرخبيل. وفي عام 2008، وصل 234 شخصا على متن قارب واحد.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ البحري الإسبانية "سالفامنتو ماريتيمو" في وقت لاحق إن العدد النهائي هو 280 شخصا.

وأظهرت بيانات الحكومة الإسبانية وفقا لوكالة رويترز أن 15 ألف شخص تقريبا وصلوا إلى جزر الكناري بين يناير و30 سبتمبر بزيادة 19.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.