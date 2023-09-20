ولي العهد: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن السعودية هي أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21 ، وأن شعب المملكة مؤمن بالتغيير وهو من يدفع إلى ذلك.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم أكد ولي العهد أن القضية الفلسطينية بالغة الأهمية فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنه إذا نجحت إدارة بايدن في عقد اتفاق بين السعودية وإسرائيل فسيكون هذا أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

وفي سياق ذي صلة، أوضح ولي العهد أن الاتفاقيات المرتقبة مع واشنطن مفيدة للطرفين ولأمن المنطقة والعالم، وأن مجموعة بريكس لا تمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا والغرب عموما.

وبشأن انتشار الأسلحة النووية، أكد ولي العهد أن توازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى ما حصلت إيران عليه، وأن أي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يكون مهددا لأمنها فحسب بل هو مهدد لأمن العالم، والدولة التي تستخدمه ستكون في حرب مع جميع الدول، والعالم لا يتحمل.

وحول الاقتصاد السعودي، قال ولي العهد إن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين لعامين متتاليين وستكون من أقوى اقتصادات العالم، وهو يهدف إلى نقل بلاده نحو الأفضل دائما وتحويل التحديات إلى فرص.

وبشأن السياحة نقل ولي العهد إسهامها في رفع نسبة الناتج المحلي من 3 إلى 7 في المائة موجها رسالة للمترددين في زيارة المملكة بأن السعودية تنجح ووتيرة تقدمها ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد.