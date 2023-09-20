وزير الخارجية: عدم حل قضية جامو وكشمير يزيد عدم استقرار المنطقة

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك.

وألقى وزير الخارجية كلمة في الاجتماع، أكد فيها وقوف المملكة إلى جانب الشعوب الإسلامية في الحفاظ على هويتها الإسلامية، وصون كرامتها، وتقدم دعمها للشعوب المتضررة في مناطق النزاعات والاضطرابات، ومن ضمنها سكان إقليم جامو وكشمير.

وأشار إلى أن قضية جامو وكشمير تشكّل أحد التحديات الملحّة التي تواجه أمن واستقرار المنطقة، وإذا بقيت القضية دون حلّ، فسينعكس ذلك على مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة تقوم بجهود حثيثة للتوسط بين أطراف النزاع لخفض التصعيد والتهدئة والتسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ويأتي ذلك انطلاقا من موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعوب الإسلامية.