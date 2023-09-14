"نيكاي" قرب أعلى مستوى في أسبوع على أمل إبقاء الفائدة دون تغيير

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي ما زال بطيئا وعزز الاتجاه النزولي توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد نيكاي 1.41 في المائة إلى 33168.10 نقطة ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 6 سبتمبر ويحقق أعلى مكسب يومي منذ 28 أغسطس، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 في المائة إلى 2405.57 نقطة، وارتفع سهم يونيكل المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج 2.96 في المائة ليمنح المؤشر أكبر دفعة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية 3.03 في المائة وصعد سهم أدفانتست 2.02 في المائة، وقفز سهم توريكيزوكو هولدنجز 8.96 في المائة بعدما أصدرت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم توقعات إيجابية للعام بأكمله.

وعلى النقيض هوى سهم إتش.آي.إس 7.17 في المائة على الرغم من أن شركة السياحة والسفر قلصت خسائرها. وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 5.6 مليار ين (38.06 مليون دولار) في تسعة شهور حتى يوليو مقارنة بخسائر بلغت 33.26 مليار ين قبل عام.