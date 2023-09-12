"نيكاي" يرتفع 1 % مع تراجع الين وصعود أسهم شركات السيارات

ارتفعت أسهم اليابان عند الإغلاق 1 في المائة اليوم الثلاثاء، وقادت شركات صناعة السيارات المكاسب، إذ تراجع الين عن أعلى مستوى في أسبوع ليدعم أسهم شركات التصدير وشهية المخاطرة.

وصعد نيكاي 0.95 في المائة ليغلق قرب أعلى مستوى خلال الجلسة عند 32776.37 نقطة. وأنهى توبكس الجلسة مرتفعا 0.82 في المائة عند 2379.91 نقطة.

ويتحرك الين والأسهم في اتجاهين متعاكسين، نظرا لأن صعود الين يؤثر سلبا على قدرة أسهم شركات التصدير، كما يجعل الأسهم أعلى سعرا للأجانب.

وزاد سهم تويوتا 2.4 في المائة ليقود المكاسب على مؤشر توبكس، وقفز مؤشر قطاع النقل 2.04 في المائة ليصبح الأكثر ربحا بين مؤشرات طوكيو الفرعية.

وارتفع سهم سوني 1.2 في المائة، بينما زاد سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج 1 في المائة، وصعد سهم سوفت بنك 2 في المائة.

وهوى سهم آي إتش آي للمعدات الثقيلة 15.8 في المائة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، فيما انخفض مؤشر شركات صناعة الصلب 0.7 في المائة.