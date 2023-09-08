تحديات انعدام الأمن الغذائي «2 من 4»

تفاقمت التحديات التي يواجهها الناس كل يوم في إفريقيا الوسطى بسبب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، حيث كانت أوكرانيا توفر إمدادات الحبوب الحيوية للدول في جميع أنحاء إفريقيا. وفي الوقت نفسه، لا تزال أزمة المناخ المستمرة تهدد آفاق الزراعة على المدى الطويل في هذه الدولة. وتعني شدة موجات الجفاف والفيضانات التي شهدتها إفريقيا الوسطى في الأعوام الأخيرة أن 75 في المائة من السكان سيعانون قريبا الآثار السلبية لتغير المناخ. فلقد أصبح الأمن الغذائي على المحك.

وتردد تاتيانا قائلة: "في السابق، كانت حياتنا صعبة، وحتى العثور على الطعام كان صعبا"، وهي تتذكر بوعي معاناتها بسبب انعدام الأمن الغذائي في الماضي.

ويواصل البنك الدولي العمل مع حكومة إفريقيا الوسطى لضمان حصول الناس على ما يكفي من الغذاء اليوم، فضلا عن اكتساب المهارات والحصول على المعدات اللازمة للتوسع في الزراعة بما يتجاوز حد الكفاف، كما فعلت تاتيانا.

ويساعد المشروع الطارئ للتصدي لأزمة الغذاء في إفريقيا الوسطى المزارعين مثل تاتيانا على زيادة إنتاج الأغذية، فضلا عن تحسين قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المعيشية الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي على الصمود من خلال توفير المستلزمات والخدمات الزراعية، بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية ومعدات التصنيع وخدمات الإرشاد والتدريب. وساعد أكثر من 3،200 طن من المستلزمات حتى الآن ما يقرب من 36 ألف مزارع على زيادة إنتاج محاصيلهم بنسبة 125 في المائة، ما أدى إلى زيادة الغلة وتجنب الصدمات الغذائية في المستقبل. في السابق، كانت حياتنا صعبة، وحتى العثور على الطعام كان صعبا.

مشروع النهضة: بناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط في مدغشقر

على الرغم من أهمية التصدي لحالات الطوارئ الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي وضمان حصول السكان على ما يكفي من الغذاء يوميا، لا يقل أهمية عن ذلك ضرورة مساعدة الدول والأفراد على زيادة قدرتهم على الصمود لتجنب الطوارئ المستقبلية في إطار عملية التنمية.

وفي مدغشقر، تفاقم الفقر جراء تغير المناخ، ولا سيما بسبب موجات الجفاف وتأخر هطول الأمطار المتأخرة وهجوم أسراب الجراد. وهذه التحديات مدمرة، خاصة في جنوب البلاد، حيث تقتصر مصادر سبل العيش في المقام الأول على زراعة الكفاف وصيد الأسماك، ويتجاوز معدل الفقر 90 في المائة... يتبع.