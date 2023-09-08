الأقمشة الحيوية

نحاول نحن البشر جاهدين التصالح مع الطبيعة من حولنا ونعتذر منها عن كل أذى تسببنا فيه ونتحاور معها معمليا، لتمدنا ببديل عن كل المواد التي تؤذيها وتستهلك طاقتها وقد تقضي عليها على مر الأعوام، ومن أكثر الأمور المسببة للتلوث والإضرار بالبيئة صناعة الملابس، التي لم تعد مجرد حاجة إنسانية تستر عوراتنا وتميزنا عن باقي المخلوقات، بل باتت لصيقة بالإبداع والثقة والتعبير عن النفس وإشباع نهمنا في الشراء والتجميع والتباهي. في الحقيقة، الأزياء جزء أساسي من هويتنا.

وامتلاء خزانتك بعشرات الملابس المصنوعة من أنواع متعددة من الخامات كالقطن، والجلد، والنايلون، والبوليستر وغيرها، يلعب دورا مهما في الإضرار بالبيئة، فهو السبب وراء كون مجال الأزياء يعاني أزمة استدامة ـ ينتج هذا المجال أكثر من 100 مليار قطعة في العام ـ لا يمكن حلها فقط في التقليل من الاستهلاك لأن هذا أمر شبه مستحيل، لذا كان الحل الأمثل في تغيير نوع القماش أو الخامة والاتجاه إلى كتالوج الطبيعة.

تأمل العلماء الطبيعة من حولهم ووقعت عين أحدهم ويدعى الدكتور دان ويدماير على خيوط العنكبوت، تلك الألياف الرفيعة والأنيقة والمتينة التي تقوم العناكب بإنتاجها، لذلك قام ويدماير بمحاكاة عمل العنكبوت وأسس شركة لهذا الغرض وأول منتج صنعوه ربطة عنق، أهداها إلى ستان لي، منشئ شخصية سبايدر مان!

ومن خيوط العنكبوت إلى الجلد الذي صنعه البشر قبل سبعة آلاف عام ويعد من أكثر المواد متانة، لكنه في الوقت نفسه يشكل عبئا كبيرا حيث تبلغ البصمة الكربونية نحو 130 مليون طن سنويا. كما أن معالجة الجلد له تأثير بيئي حيث تتطلب العملية كميات كبيرة من المواد الكيميائية، فضلا عن ارتباطه بتربية الأبقار المضرة بمستقبلنا البيئي!

لذا بحث دان عن مادة تشبه النسيج المكون من خيط رفيع ملتف حول نفسه بطريقة إبداعية ووجد ضالته في الفطر الذي ينسج شباكه على جذوع الأشجار، ليمتص غذاءه منها وزرعه في المعمل. الجميل أن إنتاج كيلوجرام من الفطر يحتاج إلى أقل من متر مربع من الأرض بينما نحتاج إلى 97 مترا للحصول على كيلوجرام من البقر! بعد آلاف التعديلات خرج للوجود قماش الفطر الذي أطلق عليه اسم قماش "مايلو"، ولنشر هذه التقنية بشكل سريع وتلافي الانتظار لعشرات الأعوام كما حدث مع قماش ليكرا المطاطي الذي انتظر 50 عاما ليظهر للوجود! تم عمل اتحاد مايلو مع أشهر الشركات العالمية ونزلت للأسواق أول حقيبة مصنوعة من الجلد الفطري في 2021 من شركة ستيلا ماكرتيني!