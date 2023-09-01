الشباب والاستثمار البشري مستقبلا «1 من 3»

الاستثمار في رأس المال البشري، مثل تنمية الطفولة المبكرة، يمكن أن يساعد على تمكين الشباب من إطلاق طاقاتهم الكامنة وإرساء الأساس لمستقبل زاهر. وفي جميع أنحاء العالم، هناك نحو شخص واحد من بين كل خمسة شباب تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطل عن العمل، أو يمثل جزءا من قوة العمل لكن دون عمل. ومن بين الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عشرة و19 عاما، يعاني طفل من كل سبعة اضطرابا عقليا. ونحو ستة من بين كل عشرة أطفال في سن العاشرة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا يستطيعون قراءة فقرة بسيطة وفهمها.

ولا تبشر هذه الأرقام بخير في المستقبل، ولا سيما فيما يخص الابتكار والنمو الاقتصادي. وفي 2050، سيشكل الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما اليوم أكثر من 90 في المائة من القوى العاملة في أوج سن العمل.

وهذه الأزمات المنفصلة وإن كانت لها صلة ببعضها بعضا لها أصول مكبرة للغاية. وكما طرحنا في تقرير صدر أخيرا عن آثار جائحة كورونا في الشباب، فإن تراكم رأس المال البشري ـ أو الصحة والمهارات والخبرات التي تسهم في الإنتاجية ـ يبدأ مبكرا "في مرحلة مبكرة من فترة الحمل"، ويأتي تباعا "تنمية المهارات اليوم تعتمد على المهارات التي بنيت في وقت سابق"، كما يوضح فترات حساسة "يمكن خلالها لأي صدمات أو حالات عجز أن تؤثر بشكل دائم في المسار الكامل لتراكم رأس المال البشري". وبناء عليه، فإن شباب اليوم العاطلين لا يجدون الفرص المبكرة الكافية لبناء مهاراتهم المعرفية والاجتماعية والوجدانية.

بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نعرض الاستثمارات المهمة التي يتعين على المجتمعات والحكومات القيام بها الآن إذا أرادت تمكين هذه الأجيال القادمة، وإطلاق طاقاتها الكامنة، وإرساء الأساس لمستقبل مستدام يسوده السلام والازدهار.

أولا الاستثمار الآن للتعافي من الانتكاسات الهائلة في مسار تنمية الطفولة المبكرة التي وقعت في أثناء جائحة كورونا ويجري إرساء أساس رأس المال البشري للشباب خلال مرحلة الطفولة وأعوام الدراسة. وحتى قبل تفشي جائحة كورونا، لم يلتحق سوى طفل واحد فقط في المتوسط من بين كل خمسة أطفال في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بأي روضة لتعليم الأطفال.. يتبع.