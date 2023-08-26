الغفلة عن «الرخاء»

بطريقة طريفة ومعبرة إلى حد ما عرضت موظفة سعودية شابة طريقتها في إدارة الراتب، عرضتها في مقطع مرئي انتشر في بعض المواقع، وتلخصت طريقتها في سحب الراتب نقدا من جهاز الصراف الآلي ثم توزيعه على بنودها الخاصة وكل بند تضعه منفصلا في مغلفات بلاستيكية صغيرة تشكلت كملفات صغيرة كتب عليها اسم البند.

هي قسمت المصروفات إلى يومية، وشهرية، وضعت في الأولى الوقود، و"القطات"، والقهوة وما في حكمها، وفي الثانية الادخار والعيادات والضرورة والسفر، وهي قالت إن المغلفات الشهرية ليس بالضرورة أن يضاف لها باستمرار وإنما بحسب الاحتياج.

الفكرة نظريا جيدة، وإن كان الاستمرار عليها عمليا صعب إلى حد ما، فهناك مخاطر التلف والضياع، والمخاطر المتعارف عليها عند الإكثار من استخدام "الكاش"، ولكن أيضا هناك درس للمؤسسات المالية والمحافظ الرقمية وربما شركات التأمين، فالناس بحاجة إلى حلول مشابهة دون استخدام المغلفات، وأن حلول هذه الجهات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الابتكار والفاعلية والتضحية ببعض المكاسب من أفكار تصب معظمها في تعظيم الودائع. لو اتبع كثير من الشباب نهجها لدقوا جرس الإنذار للمؤسسات المالية، وتصرفها على ما فيه من حصافة إلا أنه يتعارض مع طموحاتنا الرقمية في القطاع المالي، وأهداف تقليص استخدام "الكاش"، لكن الواقع يشير إلى ندرة هؤلاء وإن كان المشهد يبدو مغريا لمحاولة تقليده.

الفكرة الأعمق من وجهة نظري أن بنود هذه الشابة خلت من الإيجار أو القسط العقاري، وخلت من قسط القرض الشخصي والبطاقة الائتمانية أو فواتير الطاقة والمياه أو أجر عامل منزلي أي أنه من الواضح أنها لا تزال معالة من والد أو والدة، وهذا يحقق لها "رخاء" في العيش والتصرف، وهو يحسب لها كونها تفكر بطريقة ذكية وتستعد لأوقات ستعيل فيها نفسها أو غيرها.

هذا الرخاء الذي يتأتى اليوم لمجموعة من الشباب من الجنسين الذين يعيشون مع عائلهم لا يستغله كثيرون منهم، بل إنه أحيانا يصبح دافعا خفيا لمزيد من الإنفاق والتمتع والانسياق وراء النزعات الاستهلاكية، وهي أشياء مقبولة لعدة أشهر من بدء الوظيفة أو العمل الذي يحقق الدخل، لكن استمراءها والاستمرار فيها يجعلهم دوما في حاجة لمن يعيلهم فيما يتعلق بأساسيات حياة لا بد أن يتعرضوا لها يوما وهي المسكن، وفواتير الخدمات العامة، ومصاريف الحياة الأساسية.

إذا كان لديك دخل وتعيش في كنف والدك أو والدتك فعليك بمطلع الأغنية الشهيرة: "اغنم زمانك".