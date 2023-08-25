تصريحات باول في جاكسون هول تهبط بمؤشرات الأسهم الأمريكية 

تراجعت الأسهم الأمريكية لتخالف صعودها عند الافتتاح متأثرة بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم أمام الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول حيث قال إن الفيدرالي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 في المائة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 41.8 نقطة أي 0.13 في المائة إلى 34061.28 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 16.25 نقطة بنسبة 0.37 في المائة إلى 4360.74 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 82.8 نقطة أي 0.63 في المائة إلى 13380.9 نقطة.