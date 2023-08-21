بعض الأمور قد تبدو لك بسيطة في ظاهرها وفي الواقع هي أكبر مما ترى ومن هذه الأشياء مقاسات الملابس. تدخل محل الملابس تلقي نظره سريعة على البضائع ثم تمنح البائع حرفا معينا أو رقما، فيسارع لجلب القطعة وقد تأخذها معك دون أن تتكلف عناء قياسها!

هذا الاختراع العظيم بدأ بمحاولة بسيطة نهاية القرن الـ16 للخياط وعالم الرياضيات الإسباني خوان دي ألسيغا لتفنيد أشكال وأنماط وكمية القماش المتفاوت لصنع كل ثوب، لكنها لم تكن مسألة تحديد مقاسات بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ سادت في ذلك الحين صناعة الملابس بشكل فردي وحسب الطلب!

ومن العجيب أن الأمر الذي شجع على إيجاد مقاسات محددة هي الحروب، لأنها تتطلب صنع أعداد ضخمة من الأزياء الرسمية، خاصة الحروب النابليونية، وحرب القرم، والحرب الأهلية الأمريكية، لذا تم تطوير أنظمة تحجيم كامل الجسم، ما يجعل من الممكن حساب معايير أخرى بناء على قياس صدر واحد!

وخلال الحرب الأهلية الأمريكية، أخذ العملاء الفيدراليون قياسات من آلاف المجندين، واكتشفوا أنماطا للقياسات المشتركة للصدر والخصر والساق بالنسبة إلى عدد كبير من الجنود، وهنا جاءت فكرة صنع أحجام موحدة من الملابس.

هذه الفكرة انتقلت من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية، وبنهاية القرن الـ19، كانت الأغلبية العظمى من السكان الذكور بالذات يرتدون ملابس موحدة الإنتاج بكميات كبيرة، وزادت الحرب العالمية الأولى من إنتاج هذا النوع من الملابس، والغريب أن ملابس النساء ظلت خاضعة للنظام القديم، لأن لكل واحدة مواصفات جسمانية تختلف عن الأخرى حتى القرن الـ20. وفي 1939 كلفت الحكومة الأمريكية مجموعة من الإحصائيين لجمع قياسات الوزن والحجم لـ15 ألف امرأة، لبحث القياسات الرئيسة وإنشاء نظام قياس موحد لصناعة النسيج، وتمكنوا بالفعل من إنشاء 59 قياسا، والتي لم تكن ملائمة لجميع أصناف النساء لذا تم تطوير المقاسات عدة مرات إلى أن تدخلت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي "آيزو". كانت المقاسات في البداية تعتمد على الأرقام ثم جاءت التسميات من "إكس لارج" إلى "إكس سمول"!

وتنوعت القياسات بين أمريكي وأوروبي ووضعت لها جداول وأصبح من السهل علـي الشخص معرفة قياسه وشراء ملابس جاهزة أو عن طريق النت، ورغم بساطة الفكرة إلا أنها حلت أزمة، فقد كان على الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن تسهيل فكرة صناعة ملابس لأكثر من مليوني جندي، وكان ذلك سيستغرق أعواما، لو حاولوا صناعة ملابس لكل هذا العدد من الجنود من دون ابتكار وسيلة تأخذ فيها مجموعة مقاسات ثابتة لمتوسط أحجام الجنود.