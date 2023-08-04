"وول ستريت" تغلق على تراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على تراجع طفيف اليوم بعد جلسة تداول متقلبة بينما يعكف المستثمرون على تقييم ارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.198 في المائة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، لتواصل صعودا بدأته أمس بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، يترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركتي أبل وأمازون المزمع نشرها بعد إغلاق السوق.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع12.37 نقطة بما يعادل 0.27 في المائة ليغلق عند 4501.02 نقطة. كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.73 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 13957.99 نقطة. وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 75.07 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 35207.45 نقطة.