«نمو» تخسر 153 نقطة بتداولات قيمتها 51 مليون ريال

فقدت السوق الموازية «نمو» 153 نقطة بنحو 0.62 في المائة لتغلق عند 24561 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 26 في المائة، ما يعادل 17 مليونا إلى 51 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 30 في المائة بواقع مليوني سهم لتبلغ خمسة ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3644 صفقة متراجعة 969 صفقة بمقدار 21 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "فش فاش" بنحو 5.7 في المائة ليبلغ 21.96 ريال، يليه "غاز" بـ4.9 في المائة ليصل إلى 60 ريالا، وحل ثالثا سهم "شور" 3.5 في المائة، حيث أغلق عند 73.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ميار" بواقع 5 في المائة، ليغلق عند 95 ريالا، يليه "الدولية" بـ4.93 في المائة إلى 4.24 ريال، وحل ثالثا سهم "لدن" بمقدار 3.2 في المائة، مقفلا عند ثلاثة ريالات.

وكان الأعلى تداولا "أكاديمية التعلم" بنحو 19 مليون ريال، ثم "الدولية" بقيمة 5.7 مليون ريال، وحل ثالثا "فش فاش" بمبلغ 3.3 مليون ريال.