الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل إزاء أرباح الشركات

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع في نهاية شهر شهد أداء قويا وسط تفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات والآمال المعقودة على قوة الاقتصاد أمريكي وقدرته على تفادي الركود.

وبحسب "رويترز"، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على مكاسب شهرية، قبل أسبوع حافل سيشهد إعلان العديد من الشركات، مثل أمازون وأبل، تقارير أرباحها، بالإضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية الأخرى مثل تقرير الوظائف.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 100.24 نقطة، أي 0.28 بالمئة، مسجلا 35559.53 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.73 نقطة، أي 0.15 بالمئة، عند 4588.96 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 29.37 نقطة، أي 0.21 بالمئة، إلى 14346.02 نقطة.