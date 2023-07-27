"وول ستريت" ترتفع بدعم من ميتا و"ناسداك" يقفز 1.3%

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم مدعومة بأمل اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التوقف عن رفع سعر الفائدة وأن يتجه أكبر اقتصاد في العالم نحو هبوط سلس، في حين قفزت أسهم ميتا بلاتفورمز بناء على توقعات بنحقيق عائدات قوية في الربع الثالث.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 38.67 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 35558.79 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500، 31.51 نقطة أو 0.69 في المائة إلى 4598.26، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 191.88 نقطة أو 1.36 في المائة إلى 14319.16 نقطة.