الأسهم الأمريكية تغلق دون تغير يذكر بعد رفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر اليوم بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ودفع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.

وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 0.09 نقطة عند 4567.55 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.94 نقطة تعادل 0.12 بالمئة إلى 14128.62 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز المجمع 89.63 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 35527.70 نقطة.