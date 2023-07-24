بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في 20 أغسطس

أقر ديوان المظالم ممثلا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، أن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتبارا من 4 صفر الموافق 20 أغسطس، جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدت برئاسة الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري في الرياض.

وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال الـ 90 يوما الأولى للسندات التي مضى عليها 5 أعوام من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى، واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.