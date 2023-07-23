جمعية بريطانية: عدم رد الأموال لسياح رودس اليونانية غير منطقي

قالت أكبر جمعية للمستهلكين في بريطانيا "ويتش؟" إنه سيكون من غير المنطقي لشركات الطيران ألا ترد الأموال إلى السياح الذين يقررون عدم السفر إلى جزيرة رودس اليونانية التي تضربها الحرائق.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم أن تصريحات محرر السياحة بالجمعية روي بولاند تأتي بعدما أكدت شركة "إيزي جيت" أنها تسير رحلات إلى الجزيرة اليونانية كالمعتاد، بينما علقت زميلاتيها شركتا "جيت2" و"توي" رحلاتهما إلى هناك وقامت برد الأموال إلى ركابهما.

وشجع بولاند المزيد من شركات الطيران على أن تتسم بالمرونة إذا ما قرر الركاب عدم السفر، بسبب الحرائق المستمرة منذ 6 أيام.

وقال بولاند: "على الأرجح أن أولئك الذين كان من المقرر أن يتوجهوا إلى رودس، لا يريدون الذهاب إليها الآن. وفي ضوء عمليات الطوارئ الجارية بالجزيرة، يمكن على الأرجح أن تقوم السلطات المحلية بذلك بدون وصول المزيد من السياح إليها".

وقالت الجمعية إنه بينما لم تصدر نصيحة رسمية من الخارجية بعدم السفر إلى رودس، سيكون من غير المنطقي لشركات السياحة أن تستغل قرار المسافرين المعقول بعدم السفر، بعدم رد الأموال أو إعادة الحجز لهم.