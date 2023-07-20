الرئيس الصيني لهنري كيسنجر: الصين لا تنسى أبدا أصدقاءها القدامى

نقلت وسائل إعلامية صينية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله للدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر في بكين اليوم الخميس إن الصين لا تنسي أبدا أصدقاءها القدامى.

وأضاف شي أثناء اجتماعه مع كسينجر "لن ننسى أبدا مساهمتك التاريخية في تطوير العلاقات الصينية-الأمريكية".

وهنري كيسنجر هو مهندس التقارب التاريخي بين الصين والولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.

وكان كيسنجر اجتمع الأربعاء بكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الذي شكره على "مساهماته التاريخية في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وكان هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي آنذاك سافر سرا إلى بكين في يوليو 1971 للتحضير لإقامة هذه العلاقات وتمهيد الطريق لزيارة الرئيس نيكسون التاريخية للعاصمة الصينية في 1972.

وأدى انفتاح واشنطن على الصين التي كانت معزولة آنذاك إلى ازدهار الدولة الآسيوية التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.