الكونغو الديمقراطية تدعم استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030

أكد وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، دعم بلاده لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب استقبال الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحب بعقد السعودية هذا العام "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة السعودية لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.