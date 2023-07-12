30 مليون يورو حصيلة جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي الألمانية في 2022

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم أن جرائم تفجير ماكينات الصرف الآلي ومحاولات تفجيرها والحصيلة التي تم نهبها جراء هذه الجرائم سجلت أرقاما قياسية في العام الماضي.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره المكتب عن الوضع على المستوى الاتحادي تحت عنوان "الهجمات على ماكينات الصرف الآلي"، وذكر المكتب في التقرير أن حصيلة ما نهبه منفذو مثل هذه الجرائم في ألمانيا وصل في عام 2022 إلى نحو 30 مليون يورو من الأموال السائلة، مقابل 19.5 مليون يورو في 2021، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة ترجع بشكل ملحوظ إلى انخفاض عدد المحاولات الفاشلة في تفجير الماكينات.

وبحسب "الألمانية" قال المكتب إن "معدل المبلغ المسروق بالنسبة لكل جريمة وصل إلى نحو 100 ألف يورو وهو تقريبا نفس ما كان عليه في العام السابق"، وقدر المكتب

حجم الأضرار المادية الناجمة عن هذه الجريمة بمبلغ يتألف من رقمين متوسطين من ملايين اليورو.

وأضاف المكتب أن عدد مثل هذه الجرائم في ألمانيا بلغ في العام الماضي 496 جريمة وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل لهذه الجرائم في 2005.

ووصل عدد هذه الجرائم في 2021 إلى أقل من هذا العدد بمقدار يزيد على 100 جريمة.

وأوضح المكتب أنه تم استخدام متفجرات صلبة في أغلب الحالات، وقال إن من الممكن أيضا أن يتم استخدام جلاخات الزوايا أو العتلات على سبيل المثال

في فتح ماكينات الصرف الآلي، وأضاف أن هناك حالات أخرى تمت فيها سرقت الماكينات بالكامل.

وذكر المكتب أنه كشف 128 مشتبها به في هذه الجرائم في العام الماضي، وهو عدد يزيد قليلا على عدد المشتبه بهم الذين تم الكشف عنهم في 2021.