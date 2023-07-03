انفجار في مبنى وسط طوكيو وإصابة 4 أشخاص

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابان ية إن انفجارا على ما يبدو وقع في مبنى بوسط طوكيو اليوم ما أدى إلى تناثر الحطام في تقاطع مروري وتصاعد الدخان في الهواء، ووردت تقارير عن إصابة أربعة أشخاص.

وأظهرت لقطات بثتها الهيئة ألسنة لهب تخرج من نوافذ مهشمة في الطابق الثاني لمبنى بمنطقة شينباشي بالعاصمة اليابان ية، بينما قال شهود إن رائحة غاز انبعثت قبل سماع انفجار.

وبدا حجم الأضرار محدودا ولم ينتشر الحريق بحسب "رويترز".