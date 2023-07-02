السعودية تبحث مع هونج كونج تعزيز استثمارات التقنية والفضاء والابتكار

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الصينية جون لي، لمناقشة تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات بين المملكة وهونج كونج في المجالات الخاصة بالتقنية والفضاء والابتكار.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني الأستاذ فيصل الخميسي.

ويأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها وفد منظومة الاتصالات لعدد من المدن والمناطق الصينية هذه الأيام والهادفة إلى تعزيز العلاقات الحكومية في المجالات التقنية، وتطوير منظومة الشركات الوطنية الناشئة، إلى جانب جذب واستقطاب الاستثمارات التقنية واستثمارات رأس المال الجريء .